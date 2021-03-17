"Якщо чесно, вперше про це чую. Зоря поки навіть не обговорювала можливість викупу контракту Сайядманеша у Фенербахче, тому що у нас з ним ще рік діє орендна угода. Поспішати нікуди, в цьому плані ми спокійні. Відповідно, про Шахтар теж говорити нічого.

Зоря планує викупити Сайядманеша з Фенербахче задля підсилення Шахтаря, – ЗМІ

Чи будемо ми викуповувати його у Фенербахче в майбутньому? Подивимося. Це футбол, і завтра ситуація може змінитися. Поки цю тему ми навіть не піднімали і не обговорювали. Не буду приховувати, що клуб задоволений його грою, футболіст користується довірою тренерського штабу, вболівальники теж задоволені. Але про його майбутнє говорити поки що рано", – поділився Оганов у коментарі meta-ratings.

Зазначимо, що сьогодні, 17 березня, з'явилась інформація про те, що Зоря вже влітку збирається викупити нападника з турецького клубу та одразу продати його у Шахтар. Іранець загалом провів 16 матчів у складі луганців у поточному сезоні, відзначившись 5 голами та 2 асистами.

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