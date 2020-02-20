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Гендиректор Леганеса – о трансфере Брейтвейта: Барселона нанесла нам серьезный ущерб

14:29 82 Читати українською
Гендиректор Леганеса – о трансфере Брейтвейта: Барселона нанесла нам серьезный ущерб
Мартин Брейтуэйт / Твиттер ФК Барселона

Генеральный директор Леганес Мартин Ортега выступил с заявлением относительно трансфера нападающего Мартина Брейтуэйта в Барселону.

"Мы считаем, что существует несправедливое правило, которым и воспользовалась Барселона. Пострадавшая сторона – Леганес. Нам сообщили о намерении приобрести игрока в понедельник. Единственным вариантом была активация опции выкупа. Мы не можем ничего с этим поделать, поскольку Барселона все сделала по правилам.

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Хотим, чтобы нас услышали. Нам нанесли огромный и серьезный ущерб. Мы не можем принять то, что клуб, футболист которого получил травму и выбыл на длительный срок, может осуществить трансфер в одностороннем порядке и решить проблему за счет другого клуба", – приводит слова Ортеги Marca.

Напомним, руководители Ла Лиги позволили Барселоне в течение 15 дней приобрести нового нападающего в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле, при условии, что это будет игрок, выступающий в чемпионате Испании.

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Испания Мартин Брейтуэйт Мартин Брейтуэйт Леганес Леганес Барселона Барселона
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