Гендиректор Леганеса – про трансфер Брейтвейта: Барселона завдала нам серйозної шкоди

Генеральний директор Леганеса Мартін Ортега виступив із заявою щодо трансферу нападника Мартіна Брейтвейта в Барселону.

"Ми вважаємо, що існує несправедливе правило, яким і скористалась Барселона. Постраждала сторона – Леганес. Нам повідомили про намір придбати гравця в понеділок. Єдиним варіантом була активація опції викупу. Ми не можемо нічого з цим вдіяти, оскільки Барселона все зробила за правилами.

Барселона офіційно оголосила про підписання Брейтвейта

Хочемо, щоб нас почули. Нам завдали величезної і серйозної шкоди. Ми не можемо прийняти те, що клуб, футболіст якого отримав травму і вибув на тривалий термін, може здійснити трансфер в односторонньому порядку і вирішити проблему за рахунок іншого клубу", – наводить слова Ортеги Marca.

Нагадаємо, очільники Ла Ліги дозволили Барселоні протягом 15 днів придбати нового нападника у зв'язку з травмами Луїса Суареса і Усмана Дембеле, за умови, що це буде гравець, який виступає в чемпіонаті Іспанії.

Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовно