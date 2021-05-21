Президент Олимпика Владислав Гельзин получил наказание за поведение во время и после встречи 17-го тура УПЛ против Шахтера. О решении рассказал ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

"УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в размере 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с Шахтером.

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Гельзин врывался в судейскую комнату, а также использовал нецензурные выражения после матча во время прямого эфира. Прямая санкция – 5 лет. Решение может быть обжаловано в порядке апелляции, а после этого – в Лозанне", – заявил Грищенко в эфире ТК Футбол.

Напомним, Владислав Гельзин после поражения Шахтеру (0:1) ворвался в эфир с грубыми оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов. Причиной этого стал отмененный гол в ворота "горняков".

К слову, дончане завершили сезон на 13 позиции в турнирной таблице УПЛ, на 4 пункта опередив последний Минай.

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