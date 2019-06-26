Гельзин: Я был бы рад, если бы Олимпик переехал в другой город

Президент Олимпика Владислав Гельзин заявил о готовности перевезти клуб в другой город

"Мы бы были рады переехать в другой город. Я двумя руками за. Но пока нет такого города, который бы соответствовал во всем – и стадион, и инфраструктура, и тренировочный процесс чтобы там можно было наладить.

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Если кто-то нам предложит – пожалуйста, я готов к диалогу, чтобы мы переехали в тот город, где нас ждут. Я заявляю общественности всеукраинской о том, что я ищу этот город, ищу возможности.

Но для этого не просто нужны хотелки болельщиков или городов – для этого нужна инфраструктура, чтобы клуб выступал на стадионе, который соответствует всем нормам регламента премьер-лиги. А у нас стоит задача выйти в Лигу Европы – нужно, чтобы мы могли настроить там тренировочный процесс", – цитирует Гельзина football.ua.

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