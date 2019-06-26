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Гельзін: Я був би радий, якби Олімпік переїхав в інше місто

16:43 1078 Читать на русском
Гельзін: Я був би радий, якби Олімпік переїхав в інше місто
Владислав Гельзін / ФК Олімпік

Президент Олімпіка Владислав Гельзін заявив про готовність перевезти клуб в інше місто.

"Ми б були раді переїхати в інше місто. Я обома руками за. Але поки немає такого міста, яке б відповідало у всьому – і стадіон, і інфраструктура, і тренувальний процес щоби там можна було налагодити.

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Якщо хтось нам запропонує – будь ласка, я готовий до діалогу, щоб ми переїхали в те місто, де нас чекають. Я заявляю громадськості всеукраїнській про те, що я шукаю це місто, шукаю можливості.

Але для цього не просто потрібні забаганки уболівальників або міст – для цього потрібна інфраструктура, щоб клуб виступав на стадіоні, який відповідає всім нормам регламенту Прем'єр-ліги. А у нас стоїть завдання вийти в Лігу Європи – потрібно, щоб ми могли налаштувати там тренувальний процес", – цитує Гельзіна football.ua.

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