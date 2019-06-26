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Гельзин обвинил Баранку в фальсификации документов и заявил, что Олимпик обратится в Лозанну

13:55 14 Читати українською
Гельзин обвинил Баранку в фальсификации документов и заявил, что Олимпик обратится в Лозанну
Владислав Гельзин / фото из соцсетей

Президент Олимпика Владислав Гельзин заявил, что председатель Комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранка подделывал документы по делу о договорных матчах молодежных команд дончан.

"Его слова основываются на следующем: было предложение, когда собирали родителей вместе с футболистами в комитете, где присутствовал Франческо Баранка. Он лично говорил, что нужно сказать, шантажировал. Ребята отвечали: "Нам не в чем сознаваться". Шантаж и доказательства – это разные вещи, шантаж – это ненормальный путь.

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Нас не надо брать шантажом, криком и чем-нибудь. Мы же тоже не из парикмахерской – мы участвуем в Премьер-лиге, мы клуб из Донецка, который не бросил все, не опустил руки, не имея возможности делать то, что делали раньше. Так, как ведет себя этот "специалист" – так с нами не надо делать.

Мы сейчас идем в Лозанну с этими фактами – о фальсификации, подделки документов. Мы много покажем в суде – то, как итальянский специалист подделал комментарии экспертов. Якобы эксперты просматривали матчи – были названы фамилии и были подписи поддельные этих экспертов.

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Мы вышли на них – они говорят: "Мы не только бумаги не подписывали, мы матчей не видели с участием Олимпика". У нас есть официальные ответы. Ничего себе! Фальсификация документов – это уголовное дело. С этим мы пойдем в Лозанну и будем отстаивать права своего клуба", – цитирует Гельзина Football.ua.

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Олимпик U-21 Олимпик U-21 Владислав Гельзин Владислав Гельзин Олимпик Олимпик Договорные матчи Франческо Баранка Спортивный арбитражный суд в Лозанне
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