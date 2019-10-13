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Гедеш: Сборная Португалии прибыла в Киев, чтобы прервать победную серию Украины

17:17 27 Читати українською
Гедеш: Сборная Португалии прибыла в Киев, чтобы прервать победную серию Украины
Гонсалу Гедеш / O Jogo

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Гедеш поделился ожиданиями от матча против сборной Украины в отборе к Евро-2020.

 

"Конечно, матч в Киеве будет отличаться от поединка в Лиссабоне с Люксембургом (3:0). Нам было трудно, ведь соперник всю игру думал только об обороне. Я верю, что Украина будет действовать по-другому.

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Нам нужно оборвать победную серию украинцев. Нас ждет тяжелый матч, но и для соперника он будет не менее тяжелым", – цитирует форварда Валенсии Record.

Напомним, перед очной встречей в Киеве сборная Украины опережает Португалию на 5 очков, но действующие чемпионы Европы имеют одну игру в запасе. В случае, если сборная Украины наберет очки в завтрашнем матче, она гарантирует себе участие в финальной стадии Евро-2020.

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Евро-2020 Португалия Португалия Украина Украина Гонсалу Гедеш Гонсалу Гедеш Украина - Португалия
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