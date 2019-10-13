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Гедеш: Збірна Португалії прибула в Київ, щоб перервати переможну серію України

17:14 775 Читать на русском
Гедеш: Збірна Португалії прибула в Київ, щоб перервати переможну серію України
Гонсалу Гедеш / O Jogo

Нападник збірної Португалії Гонсалу Гедеш поділився очікуваннями від матчу проти збірної України у відборі до Євро-2020.

 

"Звісно, матч в Києві буде відрізнятися від поєдинку в Лісабоні з Люксембургом (3:0). Нам було важко, адже суперник всю гру думав тільки про оборону. Я вірю, що Україна буде діяти по-іншому.

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Нам потрібно обірвати переможну серію українців. Нас чекає важкий матч, але і для суперника він буде не менш важким", – цитує форварда Валенсії Record.

Нагадаємо, перед очною зустріччю в Києві збірна України випереджає Португалію на 5 очок, але чинні чемпіони Європи мають одну гру в запасі. У випадку, якщо збірна України набере очки у завтрашньому матчі, вона гарантує собі участь у фінальній стадії Євро-2020.

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Теги
Португалія Португалія Україна Україна Євро-2020 Україна - Португалія Гонсалу Гедеш Гонсалу Гедеш
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