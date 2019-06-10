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Гедеш назвал лучшего игрока финала Лиги наций – неожиданный ответ

15:34 122 Читати українською
Гедеш назвал лучшего игрока финала Лиги наций – неожиданный ответ
Гедеш празднует гол / Reuters

Автор единственного гола в поединке с Нидерландами поделился впечатлениями от победы.

61’ Гонсалу Гедеш
 
61’ Гонсалу Гедеш

"Лучший игрок матча – вся команда, мы провели образцовый матч, теперь нужно поздравить партнеров и отметить успех. Я горжусь тем, что играю за эту команду, представлять Португалию – это повод для гордости каждого из нас.

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Я доволен своим голом, у меня было немного времени для принятия решения, и получился удачный удар", – сказал Гедеш в комментарии A Bola.

Напомним, Португалия победила в финале Лиги наций и стала первым триумфатором в истории европейского турнира.

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Португалия - Нидерланды Португалия Португалия Гонсалу Гедеш Гонсалу Гедеш Лига наций
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