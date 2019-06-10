Гедеш назвав найкращого гравця фіналу Ліги націй – несподівана відповідь

Автор єдиного голу у поєдинку з Нідерландами поділився враженнями від здобуття трофею.

"Найкращий гравець матчу – вся команда, ми провели зразковий матч, тепер потрібно привітати партнерів і відсвяткувати успіх. Я пишаюсь тим, що граю за цю команду, представляти Португалію – це привід для гордості кожного з нас.

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Я задоволений своїм голом, у мене було трохи часу для прийняття рішення, і вийшов вдалий удар", – сказав Гедеш в коментарі A Bola.

Нагадаємо, Португалія здобула перемогу у фіналі Ліги націй і стала першим тріумфатором в історії європейського турніру.

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