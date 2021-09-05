"Где-то даже досадно, что не удалось дожать чемпионов мира. Особенно целеустремленно, когда каждый четко знал свой маневр, хозяева действовали в первом тайме. На мой взгляд, подопечные Александра Петракова больше заслуживали победы.

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Взятая на вооружение схема 5-4-1 позволяла молниеносно переходить в наступление, используя фланги. Хотя, приходится констатировать, что наши продолжают обороняться больше за счет количества, а не умения. Надеюсь, новый тренерский штаб сборной обратит на это внимание и сделает правильные выводы.

В отсутствие дисквалифицированного Александра Зинченко роль распасовщика взял на себя Николай Шапаренко. Показал себя молодцом, не только забил эффектный гол, но и часто брал игру на себя, находя острые продолжения для наступления.

Впереди еще три матча в отборочном цикле, два из них сборной Украины придется проводить в гостях, где у нее далеко не все получается. Однако выбирать не приходится, нас устраивают только победы", – сказал Гецко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, в матче 5-го тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины на своем поле не смогла удержать победу на французами, расписав боевую ничью (1:1). Как следствие, в турнирной таблице группы D "сине-желтые" разместились на третьей строчке, набрав 5 очков, "трехцветные" с 9 баллами идут первыми.

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