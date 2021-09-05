"Десь навіть прикро, що не вдалося дотиснути чемпіонів світу. Особливо цілеспрямовано, коли кожен чітко знав свій маневр, господарі діяли в першому таймі. На мій погляд, підопічні Олександра Петракова більше заслуговували на перемогу.

Мордування "Ле Бльо" на радість трибунам Олімпійського. Французькі ЗМІ – про маленьку команду та перлину збірної України

Взята на озброєння схема 5-4-1 дозволяла блискавично переходити в наступ, використовуючи фланги. Хоча, доводиться констатувати, що наші продовжують оборонятися більше за рахунок кількості, а не вміння. Сподіваюся, новий тренерський штаб збірної зверне на це увагу і зробить правильні висновки.

За відсутності дискваліфікованого Олександра Зінченка роль розпасовщика взяв на себе Микола Шапаренко. Показав себе молодцем, не тільки забив ефектний гол, але й часто брав гру на себе, знаходячи гострі продовження для наступу.

Попереду ще три матчі у відбірному циклі, два з них збірній України доведеться проводити в гостях, де у неї далеко не все виходить. Однак вибирати не доводиться, нас влаштовують тільки перемоги", – сказав Гецко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, у матчі 5-го туру відбору на ЧС-2022 збірна України на власному полі не змогла втримати перемогу на французами, розписавши бойову нічию (1:1). Як наслідок, у турнірній таблиці групи D "синьо-жовті" розмістились на третій сходинці, набравши 5 очок, "трикольорові" з 9 балами йдуть першими.

"Свисти, Славку!": Україна на порозі божевільного досягнення – проблеми Зінченка і сумний вердикт для Шеви після Франції