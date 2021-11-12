"Спарринг оставил двоякое впечатление. Что касается скоростных перемещений, самоотдачи, то вопросов к нашим ребятам нет. Но в другом – разочарование и как иначе, если с исполнительским мастерством – проблемы. Очередной "привоз" защитников и болгары забили из ничего.

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Хорошо, что второе появление гостей у наших ворот сразу после перерыва чудом не завершилось еще одной капитуляцией. Тогда точно репетиция перед отборочным поединком чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной оказалась бы проваленной. Думаю, что Александр Петраков еще раз убедился, что Николая Матвиенко нельзя ставить в центр обороны, жди неприятностей.

Реализация моментов – это вообще отдельный разговор. Не убедил Артем Довбик. Часто находясь в убойной позиции, попадал в офсайд. Также понятно, почему Роман Яремчук все реже появляется в основе Бенфики: миссия нападающего – забивать, а если с прицелом что-нибудь случилось, то причину нужно искать в себе.

Создать множество голевых моментов и умудриться едва ли не проиграть, это нужно уметь. Такая расточительность в следующем матче – с Боснией и Герцеговиной может дорого обойтись. Потому без серьезного разбора полетов не обойтись. 16 ноября будет совсем другой футбол и придется выжимать максимум даже с полумомента. Иначе о выступлении в финальной части чемпионата мира в Катаре можно забыть", – поделился Гецко в комментарии meta-ratings.

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