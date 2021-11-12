"Спаринг залишив двояке враження. Щодо швидкісних переміщень, самовіддачі, то питань до наших хлопців немає. Але в іншому — розчарування та й як інакше, якщо з виконавською майстерністю — проблеми. Черговий "привоз" захисників та болгари забили з нічого.

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Добре, що друга поява гостей поблизу наших воріт одразу після перерви лише дивом не завершилася ще однією капітуляцією. Тоді точно репетиція перед відбірковим поєдинком чемпіонату світу з Боснією і Герцеговиною виявилася б проваленою. Думаю, що Олександр Петраков ще раз переконався, що Миколу Матвієнка не можна ставити в центр оборони, чекай на неприємності.

Реалізація моментів – це взагалі окрема розмова. Не переконав Артем Довбик. Часто перебуваючи у забійній позиції, потрапляв до офсайду. Також зрозуміло, чому Роман Яремчук дедалі рідше з'являється в основі Бенфіки: місія нападника – забивати, а якщо з прицілом щось трапилося, то причину треба шукати в собі.

Створити безліч гольових моментів і примудритися мало не програти, це треба вміти. Така марнотратність у наступному матчі – з Боснією та Герцеговиною може дорого обійтися. Тому без серйозного розбору польотів не обійтися. 16 листопада буде зовсім інший футбол і доведеться вичавлювати максимум навіть із півмоменту. Інакше про виступ у фінальній частині чемпіонату світу у Катарі можна забути", – поділився Гецко у коментарі meta-ratings.

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