"Марк Мампасси не известен широкому кругу болельщиков даже в Украине. Поэтому переход 18-летнего защитника за серьезные деньги в Локомотив – это свидетельство качественной работы Шахтера на трансферном рынке, или "железнодорожники" рассмотрели в нем очень талантливого игрока, который в ближайшие годы принесет им пользу, а затем его продадут с выгодой в более именитый клуб.

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На мой взгляд, менеджеры "горняков" на примере Мампасси хотели продемонстрировать, что умеют продавать за большие деньги не только бразильских легионеров, защищавших цвета Шахтера, но и воспитанников клубной академии.

Что касается выступлений Марка за юниорскую сборную Украины, то, поверьте, защитниками такого уровня нельзя разбрасываться. Тем более что его переход в Локомотив – это инициатива Шахтера, а не прихоть футболиста", – отметил Гецко в комментарии meta-ratings.

Напомним, что украинский защитник официально стал игроком московского Локомотива. По информации СМИ, российский клуб заплатит 4 млн. евро за защитника. Добавим, что Марк выступает в составе сборной Украины U-19.

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