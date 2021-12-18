"Марк Мампассі не відомий широкому колу вболівальників навіть в Україні. Тому перехід 18-річного захисника за серйозні гроші до Локомотива – це свідчення якісної роботи Шахтаря на трансферному ринку, або "залізничники" розглянули в ньому дуже талановитого гравця, який найближчими роками принесе їм користь, а потім його продадуть із вигодою у більш іменитий клуб.

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На мою думку, менеджери "гірників" на прикладі Мампассі хотіли продемонструвати, що вміють продавати за великі гроші не лише бразильських легіонерів, які захищали кольори Шахтаря, а й вихованців клубної академії.

Щодо виступів Марка за юніорську збірну України, то, повірте, захисниками такого рівня не можна розкидатися. Тим більше, що його перехід до Локомотива – це ініціатива Шахтаря, а не забаганка футболіста", – зазначив Гецко у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, український захисник офіційно став гравцем московського Локомотива. За інформацією ЗМІ, російський клуб заплатить 4 млн євро за оборонця. Додамо, що Марк виступає у складі збірної України U-19.

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