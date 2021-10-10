Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко далек от эйфории после победы "сине-желтых" в 7-м туре квалификации к чемпионату мира-2022.

"Матч оставил двоякое впечатление. Наши ребята старались, были мотивированы, однако четкого рисунка игры не наблюдалось. Конечно, очень важно, что удалось забить быстрый гол, на необходимости которого, кстати, я акцентировал внимание. Он заставил финнов раскрываться и у гостей появилось пространство для контрвыпадов.

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Но мы не можем, чтобы не наступить на те же грабли. Досадная коллективная ошибка в обороне стоила нам пропущенного гола. Хорошо, что вскоре уже финны оплошали у своих ворот, позволив Роману Яремчуку точно пробить с близкого расстояния.

Однако беспокоит, что стоило сопернику наладить игру в 1-2 касания, как вблизи наших ворот возникала паника, к счастью, на этот раз обошлось. Все же, самое главное, что сегодня были добыты чрезвычайно важные три очка. Учитывая победу боснийцев над Казахстаном, ничья наших ребят уже не устраивала", – рассказал экс-форвард в комментарии Metaratings.

Напомним, что накануне сборная Украины одолела финнов благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. Теперь "сине-желтые" занимают 2-е место в группе D квалификации, имея в активе 8 очков. Далее идут боснийцы (6 пунктов) и финны (5 баллов).

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