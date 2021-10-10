Автор першого гола в історії збірної України Іван Гецко далекий від ейфорії після перемоги "синьо-жовтих" у 7-му турі кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

"Матч залишив двоякі враження. Наші хлопці старалися, були мотивовані, однак чіткого малюнка гри не спостерігалося. Звичайно, дуже важливо, що вдалося забити швидкий гол, на необхідності якого, до речі, я акцентував увагу. Він змусив фінів розкриватися, і у гостей з'явився простір для контрвипадів.

Фінляндія – Україна – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Але ми не можемо, щоб не наступити на ті ж граблі. Прикра колективна помилка в обороні коштувала нам пропущеного гола. Добре, що незабаром вже фіни схибили біля своїх воріт, дозволивши Роману Яремчуку точно пробити з близької відстані.

Однак турбує, що тільки-но супернику вдавалося налагодити гру в 1-2 дотики, як поблизу наших воріт виникала паніка, на щастя, цього разу обійшлося. Тим не менше, найголовніше, що сьогодні були здобуті надзвичайно важливі три очки. З огляду на перемогу боснійців над Казахстаном, нічия наших хлопців вже не влаштовувала", – розповів екс-форвард у коментарі Metaratings.

Нагадаємо, що напередодні збірна України здолала фінів завдяки голам Ярмоленка та Яремчука. Тепер "синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D кваліфікації, маючи в активі 8 очок. Далі йдуть боснійці (6 пунктів) і фіни (5 балів).

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