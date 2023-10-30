"Шахтер в первом тайме имел преимущество и несколько переигрывал нас. Во втором тайме мы уже немного добавили, уже интереснее была игра. Где-то наши ребята не справились с нервами, где-то хорошо играл Шахтер.

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Хоть мы и проиграли, но за команду не стыдно. Ребята старались, сыграли так, как могли. Мы понимаем, куда нам дальше двигаться, но ребята поняли, что сейчас предлагает современный футбол. У нас не было такой интенсивности и темпа ни в одном из матчей. Где-то мы с этим не справились.

Мы понимаем, куда нам двигаться в плане скорости, скорости принятия решений, скорости работы с мячом и в плане интенсивности игры. Здесь нужно прибавлять. Шахтер под прессингом принимает мячи, а мы пока этого не можем делать на их фоне.

Думаю, что ничего страшного нет. Мы сами этого хотели, вышли в 1/4 финала Кубка Украины. Для ребят это наука, школа. Есть куда добавлять", – цитирует Бессмертного Tribuna.

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