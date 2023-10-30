Керманич Вікторії Анатолій Безсмертний не став знищувати підопічних після невдачі у чвертьфіналі Кубка проти Шахтаря (0:3).

"Шахтар у першому таймі мав перевагу та дещо перегравав нас. У другому таймі ми вже трошки додали, та вже цікавішою була гра. Десь наші хлопці не впоралися з нервами, десь добре грав Шахтар.

Хоч ми й програли, але за команду не соромно. Хлопці старалися, зіграли так, як могли. Ми розуміємо, куди нам далі рухатися, та хлопці зрозуміли, що зараз пропонує сучасний футбол. У нас не було такої інтенсивності та темпу в жодному з матчів. Десь ми з цим не впоралися.

Ми розуміємо, куди нам рухатися у плані швидкості, швидкості ухвалення рішень, швидкості роботи з м'ячем та у плані інтенсивності гри. Тут потрібно додавати. Шахтар під пресингом приймає м'ячі, а ми поки що цього не можемо робити на їхньому фоні.

Думаю, що нічого страшного немає. Ми самі цього хотіли, вийшли до 1/4 фіналу Кубка України. Для хлопців це наука, школа. Є куди додавати", – цитує Безсмертного Tribuna.