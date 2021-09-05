Бывший наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко, похоже, не имел причин жаловаться на финансовую составляющую своего контракта с УАФ.

Зарплата специалиста в главной команде страны составляла 2,5 млн евро (80 миллионов гривен) в год, утверждает ТаТоТаке.

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Впрочем, по информации источника, финансовая составляющая контрактов ассистентов Шевченко была очень низкой, но точные цифры не уточняются. Андрей Николаевич покинул пост наставника сборной Украины 1 августа этого года, он работал с "сине-желтыми" с июля 2016-го.

Напомним, самым большим достижением Шевченко за все время работы был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии.

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