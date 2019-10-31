toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Кубок Украины
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

"Где сейчас все, кто проклинал Динамо?", – Франков прокомментировал победу киевлян над Шахтером

07:30 349 Читати українською
"Где сейчас все, кто проклинал Динамо?", – Франков прокомментировал победу киевлян над Шахтером
Динамо обыграло Шахтер / goldtalant.com.ua

Известный журналист Артем Франков прокомментировал победу киевского Динамо над Шахтером в 1/8 финала Кубка Украины.

22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"А где все, кто проклинал Динамо, его игроков и тренеров? Куда пошли?

Динамо – Шахтер – 2:1 – видеообзор матча с чудо-голом Сидорчука и победным мячом чемпиона мира

Конечно, никакая победа, по большому счету, ничего не меняет. Мы с вами это прекрасно знаем. Но что нам мешает тупо попраздновать, а также увидеть кое-что интересное в игре Динамо и кое-что убитое в игре Шахтера?", – написал Франков на своем канале в телеграме.

Напомним, киевское Динамо обыграло Шахтер в 1/8 финала Кубка Украины. Победный гол киевляне забили в овертайме – на 109-й минуте матча отличился Денис Попов.

Динамо – Шахтер: драма в 1/8 Кубка Украины – 2 удаления, золотой гол украинского Рамоса и одно из лучших сражений

blog_ava
Динамо – Шахтер: драма в 1/8 Кубка Украины – 2 удаления, золотой гол украинского Рамоса и одно из лучших сражений
01:40
4097
Теги
Динамо Киев - Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Артем Франков
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Аталанта без Малиновского вырвала ничью у Наполи
    Італія — 30 окт156 Аталанта без Малиновского вырвала ничью у Наполи
11
час
:
8
мин
Мальорка
20:00
Осасуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук