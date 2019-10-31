"Где сейчас все, кто проклинал Динамо?", – Франков прокомментировал победу киевлян над Шахтером

Известный журналист Артем Франков прокомментировал победу киевского Динамо над Шахтером в 1/8 финала Кубка Украины.

"А где все, кто проклинал Динамо, его игроков и тренеров? Куда пошли?

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Конечно, никакая победа, по большому счету, ничего не меняет. Мы с вами это прекрасно знаем. Но что нам мешает тупо попраздновать, а также увидеть кое-что интересное в игре Динамо и кое-что убитое в игре Шахтера?", – написал Франков на своем канале в телеграме.

Напомним, киевское Динамо обыграло Шахтер в 1/8 финала Кубка Украины. Победный гол киевляне забили в овертайме – на 109-й минуте матча отличился Денис Попов.

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