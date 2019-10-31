"Де зараз всі, хто проклинав Динамо?", – Франков прокоментував перемогу киян над Шахтарем

Відомий журналіст Артем Франков прокоментував перемогу київського Динамо над Шахтарем в 1/8 фіналу Кубка України.

"А де зараз всі, хто проклинав Динамо, його гравців і тренерів? Куди пішли?

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Звичайно, ніяка перемога, за великим рахунком, нічого не змінює. Ми з вами це чудово знаємо. Але що нам заважає тупо посвяткувати, а також побачити дещо цікаве в грі Динамо і дещо вбите в грі Шахтаря?", – написав Франков на своєму каналі в телеграмі.

Нагадаємо, київське Динамо обіграло Шахтар в 1/8 фіналу Кубка України. Переможний гол кияни забили в овертаймі – на 109-й хвилині матчу відзначився Денис Попов.

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