Где отдыхают звезды мирового футбола?

Отпуск был и остается главной темой в среде офисных сотрудников и не только.

Кто-то хвастается свежим загаром и делится впечатлениями о курорте, а кто-то томно вздыхает, завидуя коллеге или мечтая о долгожданном отдыхе. Но не только разговоры в кругу друзей и знакомых о заграничном отдыхе вызывает подобную реакцию. Те, кто следят за жизнью селебрити, также не упускают случая тихонько позавидовать известным людям, которые делятся фотографиями в социальных сетях из очередного отпуска.

Как бы там ни было, но мировые и отечественные звезды спорта и шоу-бизнеса также имеют право на отдых. Конечно, отдых обычных граждан резко отличается от отдыха знаменитостей. Кто-то летит в Турцию, а кто-то – на Багамы. Как, к примеру, семья Дэвида Бекхэма. Чаще всего они выбирают отдаленные места, такие как острова Теркс и Кайкос, что недалеко от Багам, или Мальдивы. В прошлом чета Бекхэмов отдыхала в Черногории, в двух часах лета от Великобритании.

По статистике сервиса Farvater.travel наиболее популярным местом среди звезд мирового футбола пользуются не туры в Турцию, а остров Ибица, который находится в Испании. Это место, которое знаменито тусовками и вечеринками, выбирают такие футбольные селебрити, как:

– Лионель Месси;

– Серхио Рамос;

– Зинедин Зидан;

– Криштиану Роналду и многие другие.

Судя по всему, остров привлекает звезд не только своей популярностью и лакшери-отдыхом, но и возможностью пришвартовать яхты. Известно, что именно сюда вместе со своей женой отправился отдыхать Лионель Месси после чемпионата мира по футболу.

Не меньшим спросом пользуются и другие известные курорты и города, где круглый год царит лето. Так, среди звезд футбола популярны:

– Лазурный берег Сен-Тропе;

– Майами-Бич;

– Лос-Анджелес;

– Лас-Вегас;

– Абу-Даби.

В то же время многие футбольные звезды предпочитают провести время на Родине, особенно те, кто играет за другой клуб.

Как отдыхают футболисты

О том, как проходит отпуск известных звезд футбола, можно узнать из их социальных сетей. Многие из них являются активными пользователями Instagram, где и делятся с поклонниками фотокарточками из отелей или других интересных мест.

Отпуск игроков мировых футбольных клубов ничем особо не отличается от обычных людей: солнце, море, пляж, вечеринки или прогулки на катере. Кому-то важно показать свой статус, кому-то – просто поделиться хорошим настроением. Конечно, это относится ко всем известным людям.

Нередко футболистов можно встретить и в менее известных европейских городах. Да и чаще всего останавливаются они в более уединенных местах. Звезды тоже люди, и им также нужны покой и тишина.

Но встретить селебрити вполне можно не только на дорогих курортах. Так, нередко звезды футбола и другие знаменитости любят проводить время:

– на греческих островах;

– в Италии;

– в Мексике.

Но не только курорты привлекают звезд. Для многих из них лучший отдых – дом, в кругу семьи и друзей. Например, нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович любит проводить время в своей родной Швеции на охоте, а нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар да Силва Сантос Жуниор (или просто Неймар) также часто отдыхает в родной Бразилии.

Отдыхать можно на роскошном курорте или в маленьком уединенном городке, вернуться домой после матчей или отправиться в небольшое путешествие. Мы воспринимаем звезд как людей, которым открыты все дороги, забывая при этом, что путь к славе не усеян розами. Каждый из них прошел свой путь к тому, что сейчас имеет.

Хороший отдых – залог продуктивной работы, поэтому футболисты часто находят время для релакса, чтобы набраться сил перед ответственным матчем или отдохнуть после трудного игрового боя. Каждый сам выбирает себе отдых: для многих родные стены гораздо лучше самого фешенебельного курорта. После отпуска спортсмены полны сил и готовы к новым вызовам и победам.

Мы по-прежнему будет переживать у экранов телевизора или на трибунах за исход матча, болеть за любимую команду и награждать званием чемпиона достойных.

Подборку отдыха звезд мирового футбола сделала туристическая компания Farvater.travel.