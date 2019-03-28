toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЕВРО-2020 ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Где отдыхают звезды мирового футбола?

12:08 77 Читати українською
Где отдыхают звезды мирового футбола?
Де відпочивають зірки світового футболу?

Отпуск был и остается главной темой в среде офисных сотрудников и не только.

Кто-то хвастается свежим загаром и делится впечатлениями о курорте, а кто-то томно вздыхает, завидуя коллеге или мечтая о долгожданном отдыхе. Но не только разговоры в кругу друзей и знакомых о заграничном отдыхе вызывает подобную реакцию. Те, кто следят за жизнью селебрити, также не упускают случая тихонько позавидовать известным людям, которые делятся фотографиями в социальных сетях из очередного отпуска.

Как бы там ни было, но мировые и отечественные звезды спорта и шоу-бизнеса также имеют право на отдых. Конечно, отдых обычных граждан резко отличается от отдыха знаменитостей. Кто-то летит в Турцию, а кто-то – на Багамы. Как, к примеру, семья Дэвида Бекхэма. Чаще всего они выбирают отдаленные места, такие как острова Теркс и Кайкос, что недалеко от Багам, или Мальдивы. В прошлом чета Бекхэмов отдыхала в Черногории, в двух часах лета от Великобритании.

По статистике сервиса Farvater.travel наиболее популярным местом среди звезд мирового футбола пользуются не туры в Турцию, а остров Ибица, который находится в Испании. Это место, которое знаменито тусовками и вечеринками, выбирают такие футбольные селебрити, как:

– Лионель Месси;

– Серхио Рамос;

– Зинедин Зидан;

– Криштиану Роналду и многие другие.

Судя по всему, остров привлекает звезд не только своей популярностью и лакшери-отдыхом, но и возможностью пришвартовать яхты. Известно, что именно сюда вместе со своей женой отправился отдыхать Лионель Месси после чемпионата мира по футболу.

Не меньшим спросом пользуются и другие известные курорты и города, где круглый год царит лето. Так, среди звезд футбола популярны:

– Лазурный берег Сен-Тропе;

– Майами-Бич;

– Лос-Анджелес;

– Лас-Вегас;

– Абу-Даби.

В то же время многие футбольные звезды предпочитают провести время на Родине, особенно те, кто играет за другой клуб.

Как отдыхают футболисты

О том, как проходит отпуск известных звезд футбола, можно узнать из их социальных сетей. Многие из них являются активными пользователями Instagram, где и делятся с поклонниками фотокарточками из отелей или других интересных мест.

Отпуск игроков мировых футбольных клубов ничем особо не отличается от обычных людей: солнце, море, пляж, вечеринки или прогулки на катере. Кому-то важно показать свой статус, кому-то – просто поделиться хорошим настроением. Конечно, это относится ко всем известным людям.

Нередко футболистов можно встретить и в менее известных европейских городах. Да и чаще всего останавливаются они в более уединенных местах. Звезды тоже люди, и им также нужны покой и тишина.

Но встретить селебрити вполне можно не только на дорогих курортах. Так, нередко звезды футбола и другие знаменитости любят проводить время:

– на греческих островах;

– в Италии;

– в Мексике.

Но не только курорты привлекают звезд. Для многих из них лучший отдых – дом, в кругу семьи и друзей. Например, нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович любит проводить время в своей родной Швеции на охоте, а нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар да Силва Сантос Жуниор (или просто Неймар) также часто отдыхает в родной Бразилии.

Отдыхать можно на роскошном курорте или в маленьком уединенном городке, вернуться домой после матчей или отправиться в небольшое путешествие. Мы воспринимаем звезд как людей, которым открыты все дороги, забывая при этом, что путь к славе не усеян розами. Каждый из них прошел свой путь к тому, что сейчас имеет.

Хороший отдых – залог продуктивной работы, поэтому футболисты часто находят время для релакса, чтобы набраться сил перед ответственным матчем или отдохнуть после трудного игрового боя. Каждый сам выбирает себе отдых: для многих родные стены гораздо лучше самого фешенебельного курорта. После отпуска спортсмены полны сил и готовы к новым вызовам и победам.

Мы по-прежнему будет переживать у экранов телевизора или на трибунах за исход матча, болеть за любимую команду и награждать званием чемпиона достойных.

Подборку отдыха звезд мирового футбола сделала туристическая компания Farvater.travel.

Теги
Мир Неймар Неймар Криштиану Роналду Криштиану Роналду Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
29
мин
СК Днепр-1
18:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук