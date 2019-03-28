Де відпочивають зірки світового футболу?

Відпустка була і залишається головною темою в середовищі офісних співробітників і не тільки.

Хтось хвалиться свіжою засмагою і ділиться враженнями про курорт, а хтось томно зітхає, заздрячи колезі або мріючи про довгоочікуваний відпочинок. Але не тільки розмови в колі друзів і знайомих про закордонний відпочинок викликає подібну реакцію. Ті, хто стежать за життям селебріті, також не пропускають нагоди тихенько позаздрити відомим людям, які діляться фотографіями в соціальних мережах з чергової відпустки.

Як би там не було, але світові і вітчизняні зірки спорту і шоу-бізнесу також мають право на відпочинок. Звичайно, відпочинок звичайних громадян різко відрізняється від відпочинку знаменитостей. Хтось летить до Туреччини, а хтось – на Багами. Як, наприклад, сім'я Девіда Бекхема. Найчастіше вони обирають віддалені місця, такі як острови Теркс і Кайкос, що недалеко від Багам, або Мальдіви. У минулому подружжя Бекхемів відпочивало в Чорногорії, в двох годинах льоту від Великобританії.

За статистикою сервісу Farvater.travel найбільш популярним місцем серед зірок світового футболу користуються не тури в Туреччину, а острів Ібіса, який знаходиться в Іспанії. Це місце, яке знамените тусовками та вечірками, вибирають такі футбольні селебріті, як:

– Ліонель Мессі;

– Серхіо Рамос;

– Зінедін Зідан;

– Кріштіану Роналду та багато інших.

Судячи з усього, острів приваблює зірок не тільки своєю популярністю і лакшері-відпочинком, але і можливістю пришвартувати яхти. Відомо, що саме сюди разом зі своєю дружиною вирушив відпочивати Ліонель Мессі після чемпіонату світу з футболу.

Не меншим попитом користуються і інші відомі курорти і міста, де цілий рік панує літо. Так, серед зірок футболу популярні:

– Лазурний берег Сен-Тропе;

– Маямі Біч;

– Лос Анджелес;

– Лас-Вегас;

– Абу Дабі.

У той же час багато футбольних зірок воліють провести час на Батьківщині, особливо ті, хто грає за інший клуб.

Як відпочивають футболісти

Про те, як проходить відпустка відомих зірок футболу, можна дізнатися з їхніх соціальних мереж. Багато з них є активними користувачами Instagram, де і діляться з шанувальниками фотокартками з готелів або інших цікавих місць.

Відпустка гравців світових футбольних клубів нічим особливо не відрізняється від звичайних людей: сонце, море, пляж, вечірки або прогулянки на катері. Комусь важливо показати свій статус, комусь – просто поділитися хорошим настроєм. Звичайно, це відноситься до всіх відомих людей.

Нерідко футболістів можна зустріти і в менш відомих європейських містах. Та й найчастіше зупиняються вони в більш відокремлених місцях. Зірки теж люди, і їм також потрібні спокій і тиша.

Але зустріти селебріті цілком можна не тільки на дорогих курортах. Так, нерідко зірки футболу та інші знаменитості люблять проводити час:

– на грецьких островах;

– в Італії;

– в Мексиці.

Але не тільки курорти приваблюють зірок. Для багатьох з них кращий відпочинок – будинок, в колі сім'ї та друзів. Наприклад, нападник "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович любить проводити час у своїй рідній Швеції на полюванні, а нападник французького клубу "Парі Сен-Жермен" Неймар да Сілва Сантос Жуніор (або просто Неймар) також часто відпочиває в рідній Бразилії.

Відпочивати можна на розкішному курорті або в маленькому затишному містечку, повернутися додому після матчів або відправитися в невелику подорож. Ми сприймаємо зірок як людей, яким відкриті всі дороги, забуваючи при цьому, що шлях до слави не усіяний трояндами. Кожен з них пройшов свій шлях до того, що зараз має.

Хороший відпочинок – запорука продуктивної роботи, тому футболісти часто знаходять час для релаксу, щоб набратися сил перед відповідальним матчем або відпочити після важкого ігрового бою. Кожен сам вибирає собі відпочинок: для багатьох рідні стіни набагато краще самого фешенебельного курорту. Після відпустки спортсмени сповнені сил і готові до нових викликів і перемог.

Ми, як і раніше, будемо переживати біля екранів телевізора або на трибунах за результат матчу, вболівати за улюблену команду і нагороджувати званням чемпіона гідних.

Добірку відпочинку зірок світового футболу зробила туристична компанія Farvater.travel.