"Где будет страна, если засунем языки в ж*пу?": Худжамов рассказал о своих политических амбициях

Экс-голкипер Мариуполя Рустам Худжамов признался, собирается ли идти в политику.

"В Мариуполе спрашивали один раз, не собираюсь ли делать политическую карьеру, потому что учитывая мои интервью – таки собираюсь. Нет, не собираюсь. Но четко понимаю, что невозможно жить отдельной кастой футболистов. Когда есть футбол, а вокруг – ничего не интересует.

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Вокруг нас куча людей, которые живут не так, как им хотелось бы. Не могу разделить футбол, спорт, политику. Ты – гражданин своей страны. Ты будешь молчать, кто-то рядом с тобой замолчит, еще кто-то и где мы будем? Где будет наша страна, если засунем наши языки в жопу?" – сказал Худжамов в интервью изданию Tribuna.

Напомним, Худжамов является воспитанником киевского Динамо. В общем сыграл за Мариуполь 126 матчей в течение 8-ми сезонов. Также выступал за Металлист, Закарпатье, Шахтер, Харьков и Зарю.

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