Худжамов хочет пробить окно в Европу для украинских голкиперов – Лунин как образец

Бывший голкипер Мариуполя Рустам Худжамов верит, что отечественные вратари пользовались бы большим спросом за рубежом.

"Среди моих планов – вратарская академия, где смогут заниматься все, кто в этом нуждается, восстанавливаться после травм. С прицелом открывать потом филиалы по всей Украине, воспитывать вратарей высокого уровня. Наша страна способна продавать футболистов в Европу, ежегодно 10 минимум. Хотелось бы, чтобы лет через 5 среди них были и вратари. Или через 10 лет.

Худжамов отреагировал на слухи об интересе клуба УПЛ

Чтобы в европейских чемпионатах знали – если тебе нужен перспективный, хорошо обученный вратарь – надо ехать в Украину, там смотреть. Лунин – как пример. Сейчас он попал в обстоятельства, где не все от него зависит. По игровым характеристикам он может подходить под стартовый состав, но там есть вратарь, который давно играет, вытеснить его сложно. Думаю, что Андрей может, но не все в карьере складывается, как этого хочет игрок", – рассказал Худжамов в комментарии Instagram-каналу Футбольного формата.

Напомним, Лунин летом 2018 года перешел из Зари в мадридский Реал за 8,5 млн евро.

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