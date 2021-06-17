Тоттенхэм назначит в тренерское кресло Дженнаро Гаттузо, сообщает авторитетное издание The Athletic.

Гаттузо и Фиорентина разорвали контракт – с момента назначения прошло всего 22 дня

Итальянский специалист согласовал контракт со "шпорами". Меньше месяца назад Гаттузо возглавил Фиорентину, но сторонам пришлось разорвать соглашение досрочно. По информации источника, лондонцы долгое время вели диалог с Паулу Фонсекой, но в последний момент переговоры с экс-тренером Шахтера провалились.

По итогам прошлого сезона АПЛ, Тоттенхэм финишировал 7-м и гарантировал себе место в Лиге конференций.

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