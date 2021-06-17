Стороны договорились о досрочном разрыве контракта, сообщает официальный сайт "фиалок".

Сассуоло официально нашел замену Де Дзерби

Гаттузо возглавил Фиорентину только 25 мая, однако трех недель хватило, чтобы испортить отношения с руководством. По информации СМИ, основная причина – трансферы. Клуб начал переговоры совсем не с теми игроками, которых хотел видеть новый тренер.

Добавим, что главным претендентом на замену считается Руди Гарсия, который покинул Лион после завершения сезона 2020/21.

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