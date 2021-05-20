"Разочарование неизбежно. Это была ровная, жесткая игра, обе команды были хороши и действовали в высоком темпе.

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Нам не повезло в решающие моменты, особенно в случае с первым голом и с пенальти на Пессине, но мы старались изо всех сил.

Во втором тайме стало сложнее, было больше тактической борьбы. У нас было больше проблем. Финалы могут иметь дополнительное время, поэтому я пытался вывести со скамейки запасных игроков, которые могли бы изменить игру. Но Кьеза забил отличный гол, и это оказалось решающим для результата", – цитирует Гасперини Football Italia.

Напомним, в финале Кубка Италии Аталанта пропустила в середине тайма. Руслан Малиновский под занавес первой сорокапятиминутки восстановил статус-кво, но после гола Кьезы после перерыва бергамаски не нашли в себе сил, чтобы отыграться.

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