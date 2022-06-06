Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини решил пообщаться с прессой посреди своего отпуска.

Итальянский специалист удивил сообщением, что завтра вечером, 7 июня, будет отвечать на вопросы журналистов в центре Cittadella dello sport. Мероприятие запланировано на 17:30, сообщает SportMediaset.

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Ожидается, что Гасперини сделает заявление о своем будущем. Специалист либо объявит о перезагрузке проекта в Бергамо, либо сообщит о своей отставке. При втором сценарии Аталанта попытается пригласить недавно покинувшего Верону Игора Тудора.

Напомним, "Богиня" провалила прошлый сезон, впервые под руководством Гасперини, не попав в зону еврокубков. Специалист ранее заявлял, что готов продолжить работу, но ему потребуются новички. Пока трансферный рынок Аталанты заблокирован, что ставит под сомнения перспективы в команде нынешнего главного тренера.

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