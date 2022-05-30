Вместо уволенного Джованни Сартори новым спортивным директором "Богини" станет 42-летний Тони Д'Амико, который буквально день назад покинул Верону. Соглашение вступит в силу с 1 июля, сообщает официальный сайт Аталанты.

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В Вероне Д'Амико работал 6 лет – сначала возглавлял скаутский отдел, а позже был назначен спортдиром. За 4 года его работы в этой должности "мастифы" поднялись в Серию А и стали крепким середняком чемпионата.

В Бергамо Тони заменит Джованни Сартори, отдавшего бергамаскам 8 лет. Функционер, который блокировал трансфер Руслана Малиновского из Генка, был отправлен в отставку после провального сезона. По итогам кампании 2021/22 Аталанта заняла лишь 8 место в Серии А, оставшись без еврокубков, хотя перед этим было три подряд выхода в Лигу чемпионов.

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