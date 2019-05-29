Гасперини продлит контракт с Аталантой

Итальянець Джан Пьеро Гасперини решил остаться в Аталанте.

Создатель сенсационной команды подпишет новый контракт, информирует Sky Sports Italia.

61-летний специалист заключит соглашение, рассчитанное до 2022 года. Сообщается, что Гасперини был приоритетным вариантом для Ромы. Нынешний главный тренер столичного клуба Клаудио Раньери по окончании сезона покинет команду.

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По итогам сезона 2018/19 Аталанта заняла третье место и получила право в следующем году выступить в Лиге чемпионов.

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