Гасперини продлит контракт с Аталантой

Испания — 01:15 225
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Вальверде остается в Барселоне, – Cadena SER
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Скандал с договорными матчами в Испании: под подозрение попал поединок, который решил судьбу путевки в Лигу чемпионовИспания — 28 май 401
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Тоттенхэм – Ливерпуль: статистика противостояний финалистов Лиги чемпионов 2018/19Лига чемпионов — 28 май 300
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Наші за кордоном: Зозуля тягне Альбасете, фірмовий стиль Льопи, стабільність Олійника, Рибалка двічі засмучує чемпіонаМир — 28 май 643
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Барселона сегодня уволит Вальверде, – RAC 1Испания — 28 май 255