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Гасперини продлит контракт с Аталантой

09:26 3 Читати українською
Гасперини продлит контракт с Аталантой
Джан Пьеро Гасперини / Reuters

Итальянець Джан Пьеро Гасперини решил остаться в Аталанте.

Создатель сенсационной команды подпишет новый контракт, информирует Sky Sports Italia.

61-летний специалист заключит соглашение, рассчитанное до 2022 года. Сообщается, что Гасперини был приоритетным вариантом для Ромы. Нынешний главный тренер столичного клуба Клаудио Раньери по окончании сезона покинет команду.

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По итогам сезона 2018/19 Аталанта заняла третье место и получила право в следующем году выступить в Лиге чемпионов.

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Теги
Италия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта Аталанта
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