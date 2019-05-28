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Милан официально объявил об увольнении Гаттузо

19:15 68 Читати українською
Милан официально объявил об увольнении Гаттузо
Дженнаро Гаттузо / Reuters

Вслед за спортивным директором Леонардо работу потерял и главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо.

Наставник команды Дженнаро Гаттузо сложил свои полномочия, информирует официальный сайт клуба

Милан официально уволил Леонардо

Миланский гранд продолжает чистку на руководящих должностях. Ранее руководство "россонери" уволило спортивного директора Леонардо, и вот настал черед Рино. Клуб поблагодарил бывшего футболиста за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Гаттузо подал в отставку с поста главного тренера Милана и отказался от зарплаты за два года контракта

Напомним, Гаттузо не смог вывести Милан в Лигу чемпионов следующего сезона – команда заняла 5 место в Серии А.

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Теги
Италия Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Милан Милан
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