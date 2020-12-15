"Завтра мы встретимся с Ювентусом. Есть много интересных вещей, в частности, и уважение к другим игрокам. Вы можете говорить об этом сколько угодно, а я должен думать о другом. Может ли Гомес сыграть с Юве? Посмотрим, не возникнет ли каких-либо проблем. Больше мне нечего добавить.

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У меня есть возможность выбирать разных игроков. Я должен думать о всей команде и нашей лучшей форме. О другом меня не спрашивайте, я уже достаточно сказал на эту тему", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, Гомес якобы устроил мятеж в перерыве матча Лиги чемпионов против Митьюлланда. В последнем поединке с Фиорентиной тренер оставил хавбека на скамейке запасных.

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