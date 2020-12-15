“Завтра ми зустрінемося з Ювентусом. Є багато цікавих речей, зокрема, і повага до інших гравців. Можете говорити про це скільки завгодно, а я повинен думати про інше. Чи може Гомес зіграти з Юве? Подивимося, чи не виникне якихось проблем. Більше мені нічого додати.

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У мене є можливість вибирати різних гравців. Я повинен думати про всю команду та нашу найкращу форму. Про інше мене не питайте, я вже достатньо сказав на цю тему", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, Гомес нібито влаштував заколот у перерві матчу Ліги чемпіонів проти Мітьюлланда. В останньому поєдинку з Фіорентиною тренер залишив хавбека на лаві запасних.

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