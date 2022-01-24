Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини дал согласие на приезд Александра Петракова в клуб, где он будет несколько дней наблюдать за тренировочным процессом команды, сообщает Meta Ratings.

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Договоренность о стажировке почти достигнута. Ранее Петраков отмечал, что хотел бы перенять опыт итальянского наставника и если удастся договориться с Гасперини, то поедет в тренировочный лагерь итальянцев на 3-4 дня.

Напомним, 6 февраля Аталанту ждет матч чемпионата Италии против Кальяри, затем – четвертьфинал Кубка Италии против Фиорентины (9 февраля). 13 февраля бергамаски будут принимать Ювентус, а через четыре дня – Олимпиакос в Лиге Европы.

К слову, в рамках подготовки сборной Украины к матчу плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года с Шотландией, Петраков в феврале планирует также посетить тренировочные лагеря команд УПЛ, которые готовятся к сезону на сборах в Турции.

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