Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні дав згоду на приїзд Олександра Петракова до клубу, де він кілька днів спостерігатиме за тренувальним процесом команди, повідомляє Meta Ratings.

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Домовленості про стажування майже досягнуто. Раніше Петраков зазначав, що хотів би перейняти досвід від італійського наставника і якщо вдасться домовитися з Гасперіні, то поїде у тренувальний табір італійців на 3-4 дні.

Нагадаємо, 6 лютого на Аталанту чекає матч чемпіонату Італії проти Кальярі, потім – чвертьфінал Кубка Італії проти Фіорентини (9 лютого). 13 лютого бергамаски прийматимуть Ювентус, а за чотири дні – Олімпіакос у Лізі Європи.

До слова, у рамках підготовки збірної України до матчу плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2022 року з Шотландією, Петраков у лютому планує також відвідати тренувальні табори команд УПЛ, які готуються до сезону на зборах у Туреччині.

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