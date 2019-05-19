Руди Гарсия покинет Марсель в конце сезона, – СМИ

Руководство французского Марселя собирается уволить главного тренера Руди Гарсию после завершения сезона в Лиге 1.

55-летний тренер будет уволен из-за требований болельщиков, сообщает Le Journal du Dimanche.

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Менеджмент Марселя уже принял решение об увольнении Гарсии, но пока договаривается о компенсации за досрочный разрыв контракта. Неустойка может составить 10 млн евро, поскольку лишь в октябре Руди Гарсия продлил контракт с Марселем до 2021 года.

За тур до конца французского первенства провансальцы занимают 6-е место в турнирной таблице и потеряли все шансы на выход в еврокубки. В прошлом сезоне Марсель финишировал четвертым и вышел в финал Лиги Европы, но там уступил мадридскому Атлетико.

Руди Гарсия работает с Олимпиком с 2016 года. Ранее он тренировал Сент-Этьен, Дижон, Ле Ман, Лилль и итальянскую Рому. Наибольшего успеха специалист добился с Лиллем – в сезоне 2010/11 "доги" под руководством Гарсии оформили дубль.