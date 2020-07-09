Гармаш шедевром розпочав божевільний камбек у битві за життя проти Кравця, який забив гол в другому матчі поспіль

Кайсеріспор Артема Кравця несподівано поступився в поєдинку проти Різеспора Дениса Гармаша в матчі 31-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт про матч на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Туреччини 2019/20, 31-й тур

Різеспор – Кайсеріспор – 3:2

Голи: Саму, 11, Гармаш, 90+2, Фернандеш, 90+3 – Анжелу, 32, Кравець, 86, (пен.)

Вилучення: Кампаньяро, 75 (Кайсеріспор)

Різеспор вийшов на поле без українців – Морозюк залишився поза заявкою, тоді як Гармаш та Борячук опинились на лаві для запасних. Кравець же вийшов у стартовому складі Кайсеріспора, але на перших хвилинах його команда пропустила від Саму. Відігратись вдалось до перерви, Анжелу шикарним ударом зі штрафного пробив у дальню дев'ятку.

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Другий тайм став дуже драматичним для Кайсеріспора. Спочатку команда Кравця залишилась в меншості через вилучення Кампаньяро на 75 хвилині (Гармаш з'явився на полі на 71 хвилині). Кінцівка матчу стала епічною: Кравець реалізував пенальті на 86 хвилині, проте його команда примудрилась двічі пропустити в компенсований час. Спочатку після удару Коса Гармаш підправив м'яча у ворота, а за хвилину перемогу Різеспору приніс Фернандеш.

Зазначимо, що українці отримали ідентичні оцінки за матч – 7,3. На поле вийшов і Андрій Борячук, але провів посередні 10 хвилин, про що свідчить оцінка 6,1.

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