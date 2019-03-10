Гармаш: Не просил Цыганкова позволить пробить пенальти

Хавбек Динамо Денис Гармаш прокомментировал свой дубль и победу над Арсеналом-Киев в матче 21 тура УПЛ.

"Главное, что взяли три очка и с хорошим настроением к Челси. Позиция нападающего? Это была вынужденная мера. Выиграли 4:0, поэтому нормально. Мог забить три мяча, но... Я не просил у Цыганкова пробить пенальти", – сказал Гармаш FotballHub.

Динамо разгромило Арсенал-Киев – Гармаш оформил дубль

Денис Гармаш отметился забитым голом впервые с апреля прошлого года. Динамо после 21 тура находится на 2 позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 47 очков.