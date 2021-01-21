"Сейчас в команде не то, чтобы скучно. Но я надеялся, что Денис останется в Ризеспоре. Думаю, в какой-то степени и он сам понимает, что в чем-то виноват.

Морозюк не исключает, что покинет Ризеспор – возвращение в Украину даже не рассматривается

Знаю, что у Гармаша было желание здесь остаться. Но в целом Денис мог гораздо лучше проявить себя. Я знаю это. Возможно, несерьезно отнесся, возможно, думал, что будет намного проще. Конечно, было бы веселее, если бы Денис был здесь", – заявил Морозюк в интервью Команда№1.

Напомним, Гармаш провел в Ризеспоре вторую половину сезона 2019/20 на правах аренды, однако летом вернулся в Динамо.

Збірна України на Євро-2020: без Луніна та Коноплянки, але із Зубковим – якою буде команда Шевченка?