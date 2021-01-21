"Зараз у команді не те, щоб нудно. Але я сподівався, що Денис залишиться в Різеспорі. Гадаю, в якійсь мірі і він сам розуміє, що в чомусь винен.

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Знаю, що у Гармаша було бажання тут залишитися. Але в цілому Денис міг набагато краще проявити себе. Я знаю це. Можливо, несерйозно поставився, можливо, думав, що буде набагато простіше. Звичайно, було б веселіше, якби Денис був тут", – заявив Морозюк в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Гармаш провів у Різеспорі другу половину сезону 2019/20 на правах оренди, однак влітку повернувся в Динамо.

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