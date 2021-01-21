"Сложно говорить об этом. Не могу сказать, что я полностью сконцентрирован только тут, в Ризеспоре. Но мне все очень нравится, все устраивает. Сложно что-то загадывать, потому что до карантина у нас был очень плотный график – игры через два на третий. За двадцать дней мы сыграли 8 матчей. После карантина нелегко будет набрать форму. Но, я надеюсь, что все будет хорошо. А уже ближе к концу сезона буду знать, что буду делать дальше.

Ассист Кравца не помог Коньяспору прервать безвыигрышную серию в чемпионате Турции

Возвращение в Украину? Конечно же нет. Не вижу в этом смысла. Милевский, Гладкий, Селезнев – это их выбор. Молодцы. В какой-то степени я их понимаю. Я думаю, что эти ребята уже доигрывают. В той физической форме, в которой я нахожусь, чувствую, что еще не готов переходить на режим доигрывания. Я хочу еще не один год играть. Дай Бог, чтобы обошлось без травм. Поэтому сейчас я полностью сконцентрирован, а там уже жизнь покажет, что и как", – пояснил Морозюк в интервью Команда№1.

Напомним, украинец защищает цвета Ризеспора уже два года. Ранее он выступал за Оболонь, Кривбасс, донецкий Металлург и Динамо, где дослужился до капитанской повязки.

Збірна України на Євро-2020: без Луніна та Коноплянки, але із Зубковим – якою буде команда Шевченка?