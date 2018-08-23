Гари Кэхилл может оказаться в Галатасарае

Капитан лондонского Челси Гари Кэхилл может вскоре сменить английскую Премьер-лигу на турецкую Суперлигу. Ветераном активно интересуется Галатасарай.

"Синие" позволили 32-летнему центрбеку начать переговоры со стамбульцами, сообщает Fotomac.

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Кэхилл не входит в планы нового тренера Челси Маурицио Сарри, который делает ставку на пару защитников Давид Луис-Рюдигер. В новом сезоне он еще ни разу не выходил на поле в составе лондонцев. Сам игрок ранее уже хотел покинуть Челси, если на Стэмфорд Бридж переедет Даниэле Ругани.

Челси может согласиться продать капитана сейчас, поскольку уже в январе Кэхилл сможет договориться о бесплатном переходе в другой клуб следующим летом. Отметим, что за "синих" Гари Кэхилл играет с 2012 года.