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Кэхилл хочет покинуть Челси из-за трансфера Ругани

21:35 73 Читати українською
Кэхилл хочет покинуть Челси из-за трансфера Ругани
Гари Кэхилл / Фото: Sky Sports

Капитан Челси Гари Кэхилл готов сменить команду уже этим летом.

Защитник Челси Гари Кэхилл хочет сменить клуб, сообщает London Evening News.

Футболист недоволен трасфером Ругани из Ювентуса, ведь и так провел вторую половину прошлого сезона в основном на скамейке запасных, из-за чего едва попал в заявку сборной Англии на Мундиаль.

Сейчас Кэхилл находится в отпуске, но уже рассматривает варианты продолжения карьеры не на Стэмфорд Бридж.

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Челси Челси Трансферы Англия Гари Кэхилл Гари Кэхилл
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