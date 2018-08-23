Гарі Кехілл може опинитися в Галатасараї

Капітан лондонського Челсі Гарі Кехілл може невдовзі змінити англійську Прем'єр-лігу на турецьку Суперлігу. Ветераном активно цікавиться Галатасарай.

"Сині" дозволили 32-річному центрбеку почати перемовини зі стамбульцями, повідомляє Fotomac.

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Кехілл не входить у плани нового керманича Челсі Мауріціо Саррі, який робить ставку на пару захисників Давід Луїс-Рюдігер. У новому сезоні він ще жодного разу не виходив на поле в складі лондонців. Сам гравець раніше вже хотів покинути Челсі, якщо на Стемфорд Брідж переїде Даніеле Ругані.

Челсі може погодитися продати капітана влітку, оскільки вже в січні Кехілл зможе домовитися про безкоштовний перехід до іншого клубу наступного літа. Відзначимо, що за "синіх" Гарі Кехілл грає з 2012 року.