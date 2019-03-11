Ганновер – Байер: игрок хозяев не смог забить в пустые ворота из-за сильного снегопада – курьезное видео

В матче 25 тура чемпионата Германии Ганновер – Байер произошел курьезный эпизод.

На 35-й минуте поединка, при счете 2:0 в пользу Байера, хавбек Ганновера Генки Хараґучи вышел один на один с голкипером соперника, обыграл его и пробил низом в ворота.

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Из-за сильного снегопада мяч полетел с малой силой и остановился перед самой линией ворот, где его настиг защитник Байера.

Заметим, что этот гол мог иметь решающую роль в матче, ведь поединок закончился со счетом 3:2 в пользу "фармацевтов".

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