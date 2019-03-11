Ганновер – Байер: игрок хозяев не смог забить в пустые ворота из-за сильного снегопада – курьезное видео

Украина — 10 март 937
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Шахтер – Карпаты: Фонсеку поздравляют прямо во время матча, "помощь арбитра" была лишней, или Коваленко пишет историю
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Арсенал победил Манчестер Юнайтед и вернулся на 4-е место – ребята Эмери и Фред завершили беспроигрышную ходу СульшераАнглия — 10 март 635
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"Реал должен позаботиться об этой будущей жемчужине". Испанские СМИ и болельщики "бланкос" восхищаются игрой ЛунинаИспания — 10 март 1380
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Екс-динамівець як Макгрегор – він веде в Лігу чемпіонів скромну іспанську сенсацію, яка вже не асоціюється з порноИспания — 9 март 1160
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