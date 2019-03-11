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Вальядолид – Реал: телетрансляторы показали пустую комнату VAR после отмененного гола в ворота гостей – курьез дня

09:54 44 Читати українською
Вальядолид – Реал: телетрансляторы показали пустую комнату VAR после отмененного гола в ворота гостей – курьез дня
Вальядолид – Реал

В матче 27 тура Ла Лиги между Реалом и Вальядолидом произошел забавный случай.

29’ Мохамед Ануар
 
Рафаэль Варан 34’
Карим Бензема 51’
Карим Бензема 59’
Каземиро 79’
Лука Модрич 85’

На 14-й минуте матча между Вальядолидом и Реалом форвард хозяев Серхи Гвардиола забил гол в ворота мадридского клуба, правда главный арбитр матча отменил взятие ворот после консультации с видеоассистентами.

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После этого в телетрансляции появилась картинка комнаты с видеоассистентом рефери, и она оказалась пустой и с выключенным светом.

Как позже пояснил организатор трансляции Movistar, в тот момент транслировалась ложная комната. В дальнейшем показывалась уже правильная картинка, с ассистентами на своем посту, сообщает AS.

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Теги
Испания Вальядолід - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Видеоассистент арбитра (VAR)
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